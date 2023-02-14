Mickael Nanizayamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Nanizayamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Nanizayamo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Nanizayamo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Nanizayamo 8 Mayıs 1998 tarihinde Tours şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ange Mickaël Nanizayamo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Nanizayamo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mickael Nanizayamo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mickael Nanizayamo'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mickael Nanizayamo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Nanizayamo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mickael Nanizayamo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Nanizayamo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tours FC

1 Temmuz 2018 yılında Lausanne-Sport

23 Ocak 2022 yılında SCR Altach

30 Haziran 2022 yılında Lausanne-Sport

Mickael Nanizayamo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Nanizayamo şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tours FC (2006–2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.