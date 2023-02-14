Aldin Turkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Turkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldin Turkes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldin Turkes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldin Turkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Turkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Turkes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Turkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Turkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Turkes 22 Nisan 1996 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Turkes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Aldin Turkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aldin Turkes'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldin Turkes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aldinturkes10/

Aldin Turkesboyu ve yaşı kaç

Aldin Turkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldin Turkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aldin Turkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Turkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U21

1 Ocak 2015 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich

1 Ağu 2016 yılında FC Vaduz

10 Ocak 2018 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2018 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2018 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2019 yılında Lausanne-Sport

Aldin Turkes kimdir

Aldin Turkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Turkes şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rotkreuz, FC Luzern

Aldin Turkes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aldin Turkes nereli

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