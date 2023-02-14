Nassim Zoukit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Zoukit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Zoukit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Zoukit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Zoukit 30 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nassim Othmane Zoukit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Zoukit Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Nassim Zoukit, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nassim Zoukit'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nassim Zoukit Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nassim Zoukit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nassim Zoukit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Zoukit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Girona U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında Italien GE

26 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

18 Ocak 2022 yılında Lausanne-Sport

Nassim Zoukit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Zoukit şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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