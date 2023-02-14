Dominik Schwizer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Schwizer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Schwizer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Schwizer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Schwizer 25 Haziran 1996 tarihinde Schmerikon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Schwizer Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Dominik Schwizer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Schwizer'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Schwizer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dominik Schwizer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Schwizer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Schwizer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rapperswil II

1 Temmuz 2015 yılında Rapperswil-Jona

1 Ocak 2018 yılında FC Thun

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

12 Ağu 2020 yılında FC Thun

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Dominik Schwizer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Schwizer şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Egg, FC Hinwil, Team Zürich-Oberland, FC Rapperswil-Jona

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.