Archie Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Archie Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Archie Brown 28 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Archibald Norman Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Archie Brown Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestyk Sports Management yapmaktadır. Archie Brown, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Archie Brown'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Archie Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Archie Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Archie Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Archie Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Derby U18

1 Temmuz 2020 yılında Derby U23

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

Archie Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Archie Brown şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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