Olivier Custodio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Custodio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Custodio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Custodio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Custodio 10 Şubat 1995 tarihinde Montreux şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Olivier Custodio Da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Custodio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Olivier Custodio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olivier Custodio'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olivier Custodio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Olivier Custodio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Olivier Custodio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Custodio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Olivier Custodio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Custodio şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olivier Custodio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Montreux-Sports, FC Yvorne, FC Lausanne-Sport

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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