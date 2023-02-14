Anel Husic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anel Husic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anel Husic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anel Husic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anel Husic 1 Mart 2001 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anel Husic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Anel Husic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anel Husic'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anel Husic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anel Husic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anel Husic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anel Husic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2020 yılında Team Vaud U21

27 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

Anel Husic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anel Husic şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anel Husic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Association Yverdon-Sport, FC Lausanne-Sport

İsviçre U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.