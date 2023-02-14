Alvyn Sanches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvyn Sanches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvyn Sanches adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvyn Sanches Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvyn Sanches 12 Şubat 2003 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alvyn Antonio Sanches şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvyn Sanches Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Alvyn Sanches, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Alvyn Sanches'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alvyn Sanches Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvyn Sanches isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvyn Sanches Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvyn Sanches futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U21

13 Kasım 2020 yılında Lausanne-Sport

Alvyn Sanches Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvyn Sanches şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvyn Sanches Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Lausanne Benfica, FC Lausanne-Sport

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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