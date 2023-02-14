Raphael Spiegel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Spiegel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Spiegel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raphael Spiegel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raphael Spiegel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Spiegel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Spiegel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Spiegel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Spiegel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Spiegel 19 Aralık 1992 tarihinde Rüttenen şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raphael Simon Spiegel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Spiegel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Raphael Spiegel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Spiegel'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Spiegel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_speeks_/?hl=de

Raphael Spiegelboyu ve yaşı kaç

Raphael Spiegel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raphael Spiegel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Raphael Spiegel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Spiegel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2009 yılında GC Zürich U21

1 Şubat 2010 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2011 yılında FC Wil 1900

1 Eylül 2011 yılında Grasshoppers

1 Ekim 2011 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2012 yılında Grasshoppers

23 Temmuz 2012 yılında West Ham

18 Temmuz 2014 yılında Crawley Town

18 Ağu 2014 yılında West Ham

21 Şubat 2015 yılında Carlisle United

23 Mart 2015 yılında West Ham

1 Temmuz 2017 yılında Boavista

21 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Raphael Spiegel kimdir

Raphael Spiegel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Spiegel şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rüttenen, FC Solothurn, Grasshopper Club Zürich

Raphael Spiegel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raphael Spiegel nereli

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