Mayka Okuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayka Okuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayka Okuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayka Okuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayka Okuka 13 Mayıs 2003 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,Angola uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayka Okuka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Mayka Okuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mayka Okuka'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mayka Okuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mayka Okuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayka Okuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayka Okuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2021 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Mayka Okuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayka Okuka şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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