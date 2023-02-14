Brighton Labeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brighton Labeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brighton Labeau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brighton Labeau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brighton Labeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brighton Labeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brighton Labeau

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brighton Labeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brighton Labeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brighton Labeau 1 Ocak 1996 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brighton Andy Labeau Melchior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brighton Labeau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brighton Labeau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brighton Labeau'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brighton Labeauboyu ve yaşı kaç

Brighton Labeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brighton Labeau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Brighton Labeau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brighton Labeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monaco B

1 Temmuz 2017 yılında Amiens SC

12 Ocak 2018 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2018 yılında Amiens SC

25 Temmuz 2018 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2019 yılında Amiens SC

8 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

28 Ağu 2020 yılında Union SG

3 Ağu 2021 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Brighton Labeau kimdir

Brighton Labeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brighton Labeau şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Monaco

Brighton Labeau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Martinik takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Brighton Labeau nereli

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