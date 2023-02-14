Antoine Bernede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Bernede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antoine Bernede kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antoine Bernede ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antoine Bernede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Bernede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Bernede

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Bernede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Bernede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Bernede 26 Mayıs 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antoine Joseph Emmanuel Bernede şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Bernede Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antoine Bernede, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antoine Bernede'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoine Bernede Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoine_bernede/

Antoine Bernedeboyu ve yaşı kaç

Antoine Bernede Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Bernede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antoine Bernede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Bernede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG

6 Şubat 2019 yılında RB Salzburg

9 Ocak 2023 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Antoine Bernede kimdir

Antoine Bernede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Bernede şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Solitaires Paris-Est (2007-2012), FC Paris Saint-Germain (2012-2016)

Antoine Bernede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Antoine Bernede nereli

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