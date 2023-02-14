Thomas Castella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Castella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Castella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Castella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Castella 30 Haziran 1993 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Castella Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Thomas Castella, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Thomas Castella'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Thomas Castella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Castella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Castella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Castella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Xamax II

1 Temmuz 2012 yılında Lausanne-Sport

Thomas Castella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Castella şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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