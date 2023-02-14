Simone Grippo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Grippo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simone Grippo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simone Grippo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simone Grippo 12 Aralık 1988 tarihinde Ettingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simone Damiano Grippo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simone Grippo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Simone Grippo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 29 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Simone Grippo'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simone Grippo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simonegrippo/

Simone Grippo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simone Grippo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simone Grippo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simone Grippo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel

1 Ağu 2007 yılında Concordia BS

30 Haziran 2008 yılında FC Basel

5 Ağu 2008 yılında Chievo Verona

2 Şubat 2009 yılında Piacenza

30 Haziran 2009 yılında Chievo Verona

31 Ağu 2009 yılında Lumezzane

30 Haziran 2010 yılında Chievo Verona

26 Temmuz 2010 yılında Frosinone

30 Haziran 2011 yılında Chievo Verona

3 Şubat 2012 yılında FC Lugano

30 Haziran 2012 yılında Chievo Verona

15 Temmuz 2012 yılında Servette FC

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

31 Ocak 2020 yılında Real Oviedo

29 Ağu 2021 yılında Lausanne-Sport

Simone Grippo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simone Grippo şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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