Berkay Dabanli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Dabanli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Dabanli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Dabanli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Dabanli 27 Haziran 1990 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Almanya,Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Berkay Tolga Dabanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Dabanli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tor-Management yapmaktadır. Berkay Dabanli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Dabanli'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkay Dabanli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Berkay Dabanli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Berkay Dabanli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Dabanli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rosenhöhe U19

1 Temmuz 2008 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2009 yılında FSV Frankf. II

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2011 yılında Kayserispor

24 Ocak 2013 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında Eskişehirspor

22 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2016 yılında Eskişehirspor

31 Ocak 2017 yılında Chemnitzer FC

17 Temmuz 2017 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Ağu 2018 yılında Boluspor

30 Ocak 2019 yılında Eskişehirspor

7 Ocak 2020 yılında SCR Altach

19 Ocak 2022 yılında Kocaelispor

5 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Berkay Dabanli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Dabanli şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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