Raoul Giger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raoul Giger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raoul Giger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raoul Giger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raoul Giger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raoul Giger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raoul Giger

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raoul Giger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raoul Giger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raoul Giger 29 Ekim 1997 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raoul Giger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Raoul Giger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raoul Giger'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raoul Giger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raoulluca/

Raoul Gigerboyu ve yaşı kaç

Raoul Giger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raoul Giger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Raoul Giger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raoul Giger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2015 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Raoul Giger kimdir

Raoul Giger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raoul Giger şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Gränichen, FC Aarau

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Raoul Giger nereli

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