Stjepan Kukuruzovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Kukuruzovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan Kukuruzovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan Kukuruzovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan Kukuruzovic 7 Haziran 1989 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan Kukuruzovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Stjepan Kukuruzovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 29 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Stjepan Kukuruzovic'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stjepan Kukuruzovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stjepan Kukuruzovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stjepan Kukuruzovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan Kukuruzovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Thun

8 Aralık 2009 yılında FC Zürich

1 Ocak 2010 yılında FC Thun

30 Haziran 2010 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2015 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

29 Ağu 2018 yılında Lausanne-Sport

Stjepan Kukuruzovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan Kukuruzovic şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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