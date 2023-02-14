Gianluca Gaudino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Gaudino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Gaudino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Gaudino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Gaudino 11 Kasım 1996 tarihinde Hanau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Gaudino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Gianluca Gaudino, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianluca Gaudino'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Gaudino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gianluca Gaudino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gianluca Gaudino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Gaudino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2014 yılında Bayern

9 Ocak 2016 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2017 yılında Bayern

1 Temmuz 2017 yılında Chievo Verona

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2019 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında Sandhausen

31 Ocak 2022 yılında SCR Altach

30 Haziran 2022 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2022 yılında Lausanne-Sport

Gianluca Gaudino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Gaudino şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gianluca Gaudino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV 98 Schwetzingen (2001-2004), FC Bayern München (2004-2014)

Almanya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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