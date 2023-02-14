Karim Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Sow 22 Mayıs 2003 tarihinde Payerne şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen İsviçre,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdou Karim Sow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Sow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Karim Sow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lausanne-Sport futbol takımında oynamaktadır. FC Lausanne-Sport takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Sow'nin FC Lausanne-Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Karim Sow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Sow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U18

4 Mart 2021 yılında Lausanne-Sport

Karim Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Sow şuan FC Lausanne-Sport takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Karim Sow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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