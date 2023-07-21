Uzun zaman sonra aynı karede! Abdullah Gül ve Erdoğan bir araya geldi!

Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da vefat eden Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin önde gelen siyasi isimleri katıldı, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bulunuyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Namazı Kıldırdı

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ancak törende dikkat çeken en özel an, Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte davranışıydı. Görüntülerde, iki lider önce birbirleriyle tokalaştı, ardından kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve sonrasında cenazenin yanına geçip birlikte tabutu omuzladılar.

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Cenazede Bir Araya Geldiler

Bu görüntü, iki liderin siyasi tarihte zaman zaman farklı saflarda yer alsalar da, bir acı günün üzüntüsüyle bir araya gelerek ülkenin birlik ve beraberliği adına gösterdikleri güçlü duruşu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende Abdullah Gül'e teşekkür etmesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halef-selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." demişti.

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