  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?

Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şahika şirketin yeni ortağı Hasan Ali Kuyucu'ya yakın davranırken Kuyucu ise Ender'i kendi yanına çekmeye çalışıyor. Üçlünün cep telefonlarına gelen mesaj ise sırrı bilen kişinin kim olduğu ile ilgili akıllarda soru işareti bırakıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci   

Talat Bulut: Halit Argun    

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz   

Şafak Pekdemir: Zehra Argun   

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun  

Barış Aytaç: Caner Çelebi  

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun    

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir    

Barış Kılıç: Kaya Ekinci  

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci   

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci  

Gökhan Alkan: Kerim  

Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!

Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!

 

27 Kasım 2020 Cuma 09:19
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?
Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!
Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!