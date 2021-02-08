Yasak Elma 97. Bölüm fragmanı yayınlandı | Morgda yatan Şahika mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 97. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şahika, Hasan Ali Kuyucu tarafından halıya sarılıp denize atılacağı söyleniyor. Şahika'nın küpesi Hasan Ali'nin evinde bulunurken Ender ve Yıldız ise canlarından endişe ediyor. Ender'in morgdaki teşhisi ise meraklandırıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 97. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir: Zehra Argun

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun

Barış Aytaç: Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç: Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci

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