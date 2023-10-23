6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada taraf avukatlar mahkeme salonda hazır bulundu. Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı işte o karar...

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6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!


6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada baba Y.Z.G.'ye 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği K.İ.'ye 30 yıl, anne F.G. ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili gördülen davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, baba Y.Z.G'ye 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği K.İ.'ye 30 yıl, anne F.G. ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu sanık baba Y.Z.G. hakkında 20 yıl, anne F.G. hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. İmam nikahlı evlendirildiği tutuklu sanık K.İ. hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına hükmedildi. Öte yandan, kararın ardından anne F.G'ye yakalama kararı verilirken sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!

OLAYIN GELİŞMESİ:

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit K.İ. ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!

İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı almıştı.Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celseleri ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!

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