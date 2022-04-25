Açık Deniz Balıkçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Açık Deniz Balıkçısı görev tanımı nedir, Açık Deniz Balıkçısı ne iş yapar, Açık Deniz Balıkçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Açık Deniz Balıkçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Açık Deniz Balıkçısı Tanımı;

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Açık Deniz Balıkçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Açık Deniz Balıkçısı Maaşları

Açık Deniz Balıkçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Açık Deniz Balıkçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Açık Deniz Balıkçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6223.01

Meslek Adı :

Açık Deniz Balıkçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Açık Deniz Balıkçılığı Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balıkçı gemisi tayfası olarak açık denizlerde balık avlamada çeşitli işler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Açık Deniz Balıkçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağları, diğer balık oltalarını ve balık yemlerini hazırlamak,

b) Ağları sermek veya balık tutmak için gerekli teçhizatı hazırlamak,

c) Tarak ağı veya trolle, serpme ya da derin deniz balıkçılığında kullanılan diğer aletlerle balık avlamak,

d) Yakalanan balıkları denizden çıkarmaya yardım etmek,

e) Gemiye alınan balıkları ayıklamak,

f) Balıkları istifleyip, güvertede yıkayıp, tuzlamak,

g) Yırtılan ağları mekik iğneyle örmek,

h) Diğer balıkçılık aletlerinin tamir ve bakımını yapmak,

i) Geminin temizliği, bakımı ve tekne işlerinde çalışmak,

j) Özel bir tip alet kullanmada uzmanlaşabilir ve bu konuda uygulama yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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