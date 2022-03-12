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Açık Hava Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Açık Hava Depo Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Açık Hava Depo Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Açık Hava Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Açık Hava Depo Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Açık Hava Depo Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Açık Hava Depo Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Açık Hava Depo Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Açık Hava Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Açık Hava Depo Görevlisi Maaşları

Açık Hava Depo Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Açık Hava Depo Görevlisi maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Açık Hava Depo Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Açık Hava Depo Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.13

Meslek Adı :

Açık Hava Depo Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Olmayan Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Açık Hava Depo Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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