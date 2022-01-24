Acil Tıp Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Acil Tıp Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Acil Tıp Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Acil Tıp Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Acil Tıp Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Acil Tıp Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Acil Tıp Uzmanı Maaşları

Acil Tıp Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12250_TL'dir. En düşük Acil Tıp Uzmanı maaşı 8000_TL, En yüksek ise 16500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Acil Tıp Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.10

Meslek Adı :

Acil Tıp Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ani olarak meydana gelen sağlık bozukluklarında hastanın, genel durumunu, şikayet ve taleplerini değerlendirerek, temel tıbbi sorunu belirleyen ve ilk tıbbi müdahaleyi yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Acil Tıp Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında hastadan veya hasta yakınından ayrıntılı bilgi almak ve kaydetmek,

b) Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak,

c) Teşhise yönelik olarak tomoğrafi, manyetik rezonans, ultrason, röntgen, kan, idrar vb. tetkikleri istemek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre tanı koymak ve tedavi yöntemlerini belirlemek,

e) Acil servise başvuran tüm akut hasta ve yaralıların ,stabilizasyon ve resüsitasyonları (yeniden canlandırma) değerlendirme ve bakımlarını sağlamak,

f) Hastanın değerlendirilmesi, hastalığın teşhis edilmesi, tedaviye başlanması , yatırılması, taburcu veya sevk edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

g) Gerektiğinde hastanın, hastane içinde veya dışında sürekli bakım olanaklarından (polikliniklerden) yararlanması için bilgilendirilmesini sağlamak ve yönlendirmek,

h) Akut bir hastalık veya yaralanma geçiren hastaların hastaneye gelmeden önceki bakımlarını uygun şekilde gerçekleştirmek,

i) Acil servisten çıkan hastaların izlenmelerini sağlamak, j) Kritik bakım ve toksikoloji gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, k) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

l) Hastalık, yaralanma ve zehirlenmelerin önlenmesi için hastalar ve halkın eğitilmelerine yardımcı olmak,

m) Acil veya felaket durumlarında, toplumsal felaket hazırlıkları ve acil tıp hizmetleri sisteminin (EMS) yönetimine katılmak,

n) Acil serviste görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak, o) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek,kongre,sempozyum vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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