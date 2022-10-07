Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah görev tanımı nedir, Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah ne iş yapar, Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Tanımı;

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Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşları

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.17

Meslek Adı :

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik veya sicimi birleştirerek, bir ağ meydana getirecek tarzda muntazam aralıklarla düğümleyen bir tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağ Dokuyucu (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İplik bobinlerini tezgah üzerine takmak,

b) İp uçlarını bulup uçları tezgahının kılavuzlarından geçirmek,

c) Tezgahı çalıştırıp, tezgahın çalışmasını ve dokunan ağı kontrol etmek,

d) Boşalan iplik bobinlerini değiştirmek,

e) Kopan iplik uçlarını düğümlemek,

f) Yapılan düğümlerin kopmaması için düğümlenen kısımlara reçine veya benzeri sıvılardan damlatmak,

g) Dokuması biten ağı tezgahtan çıkartmak,

h) Makine arızalarını Tahar Takım Hazırlayıcıya (8262.29) bildirmek, i) Tezgahın temizliğini yapabilir. Tezgahın bakım ve onarım çalışmalarına katılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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