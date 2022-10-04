Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı görev tanımı nedir, Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı ne iş yapar, Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı Tanımı;

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Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı Maaşları

Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek

Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.03

Meslek Adı :

Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El veya elektrikli aletler yardımıyla çeşitli ahşap arabaları imal ve tamir eden kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağacı proje ve diğer şartnamelere göre kesip şekillendirerek araba kasası imalinde kullanmak,

b) Ağaç kısımları birbirine cıvata, vida ve çivilerle tutturmak,

c) Araba kasasını payanda ve köşebentlerle takviye ederek dingilleri şekillendirmek ve araba kasasına takmak,

d) Tekerlikleri monte ederek çürük veya sakat parçaları tamir etmek,

e) Ahşap tekerleri imal ve tamir etmek ve boya işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. G-020321 Güncel Meslek :

EVET G-020321

Güncel Meslek : EVET

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