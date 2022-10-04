Ağaç Emprenye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Emprenye İşçisi görev tanımı nedir, Ağaç Emprenye İşçisi ne iş yapar, Ağaç Emprenye İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Emprenye İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Emprenye İşçisi Tanımı;

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Ağaç Emprenye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Emprenye İşçisi Maaşları

Ağaç Emprenye İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Emprenye İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Emprenye İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7521.05

Meslek Adı :

Ağaç Emprenye İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşlemcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçalarını kimyevi maddelerle muayene ederek yumuşatan bir tesisi çalışmaya hazırlanan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Emfenye İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesise su, buhar ve sıvı haldeki kimyevi maddeleri doldurmak,

b) Hazne içine konulan maddeleri miktarını göstergelerden kontrol etmek,

c) Yumuşatılacak ağaç parçalarını kazanın içindeki arabaya istiflemek,

d) Vanaları açarak kazana su, buhar ve sıvı kimyevi maddeleri akıtmak,

e) Tesisi çalıştırmak,

f) İşlemini seyrini göstergelerden takip etmek,

g) Muamele şekline göre suyun kazanda devri-daim yapmasını sağlamak,

h) Ağaçların yumuşaması için gereken süre beklemek,

i) İşlemin sonunda kazana sıcak buhar vererek ağaç parçalarına nüfus eden suyun süzülmesini sağlamak,

j) Muameleye tabi tutulan ağaç cinsine göre kazana vakum vererek ağacın kurumasını sağlamak,

k) Çıkış vanasını açarak kazandaki buharı boşaltmak,

l) Muamele sonunda kazan kapağını açmak ve ağaç dolu arabayı kazandan çıkarmak,

m) Yumuşatılan ağaçları iyi boya tutması için parafin banyosuna daldırmak ve çıkarmak,

n) Üzerindeki fazla parafinleri eritme kazanında eritmek,

o) Ağaçları kazan içinden çıkarmak ve istiflemek,

p) İş bitiminde tesisin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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