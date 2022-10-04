Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) görev tanımı nedir, Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) ne iş yapar, Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Tanımı;

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Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Maaşları

Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7521.02

Meslek Adı :

Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşlemcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağacı çürümesine veya parazit tesirlerine karşı koruyacak maddelerle muamele eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İlaçlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kimyasal maddeleri gereken dereceye kadar ısıtmak, b) Kreozotu basınçla ağaca tatbik etmek veya ağacı bir kimyasal eriyik banyosunda tutmak,

c) Eriyik banyosunun sıcaklığını ve ağacın banyoda bırakılacağı zamanı kontrol etmek,

d) Ağaca emdirilen kimyasal madde miktarını hesaplamak,

e) Kimyasal maddeleri ağaca fırça ile sürmek veya gaz basıncı ile enjekte etmek,

f) Ağacı kreozotlama işleminden önce kurutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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