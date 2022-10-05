Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü görev tanımı nedir, Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü ne iş yapar, Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Tanımı;

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Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Maaşları

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.02

Meslek Adı :

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç işleyen bilumum makineleri ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kılavuzları ve bıçakları yapılacak işin icaplarına göre düzenleyerek ayar etmek,

b) İstenilen maddelerin imali için ağaç işleyen tezgahları çalıştırmak,

c) Tezgah bıçaklarını imal edebilmek, taşa tutabilmek ve tezgahları temizleyip yağlayabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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