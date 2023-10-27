Ağaoğlu sözünü tuttu! Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına evlerini teslim etti

2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ev hediye edeceğini açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ağaoğlu Çekmeköy Park projesindeki 14 evin anahtar ve tapularını futbolculara teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Türkiye’yi sadece ekonomik olarak değil; spor, kültür ve eğitim alanında da dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek için özel sektöre de büyük bir sorumluluk düşüyor. 42 yıldır geliştirdiğimiz projelerin yanı sıra topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerimizi de sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında söz verdiğimiz üzere Ampute Mili Futbol takımı futbolcularımıza evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, 2017 yılında EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenip kupayı kazanarak ülkeye gurur yaşatmıştı. Ağaoğlu Şirketler Grubu, şampiyonluk kupası ile yurda dönen milli takıma, yaşattıkları gurur için teşekkür etmek amacıyla 14 futbolcuya İstanbul’da ev hediye edeceğini açıklamıştı. O dönemde yapımına başlanan İstanbul Çekmeköy’deki Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinin tamamlanmasıyla tüm futbolcuların evleri, oturmaya hazır hale getirildi. 27 Ekim Cuma günü Ampute Erkek Futbol Milli Takım oyuncularının katıldığı bir törenle yeni evlerinin anahtarları ve tapuları oyunculara teslim edildi.

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Törene Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak ve milli takım oyuncuları katıldı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinden daire hediye eden Ali Ağaoğlu, anahtar töreninde yaptığı konuşmada, “Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdik. Özellikle spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki, sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar. 42 yıldır Türkiye’nin “Yaşam Mimarı” olarak, kendilerine bir teşekkür hediyesi vermek istedik” dedi.

"Cumhuriyetin 100. yılında milli gurur yaşıyoruz"

Türk milletinin aşamayacağı hiçbir engel olmadığı gerçeğini futbolcularımızın dünya arenasında bir kez daha kanıtladığını ve geçen yıl da Dünya Şampiyonu olduklarını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl hepimiz için çok anlamlı, çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefini bugün bizler sürdürüyoruz. Hepimizin omuzlarında ciddi bir sorumluluk var, iş insanından öğrencisine, kadınından erkeğine, sporcusundan sanatçısına herkesin işini en iyi şekilde yaparak, bize bu güzel ülkeyi armağan eden atalarımıza borcumuzu ödememiz gerekiyor. İşte ampute milli takımımızın oyuncuları bunun en güzel örneği. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldular. Ülke sevgisi ve hizmetinin hiçbir engel tanımayacağını kanıtladılar. Ampute futbol takımımız başarının nasıl geldiğini azim ve çalışmaları ile gösterdiler. Onlar engelleri aştı sıra bizde. Elbette onların bize yaşattığı gururun bir karşılığı olamaz ama ben 2017 yılında birer daire hediye ediyorum demiştim. Bugün sözümüzü tutma günü. Bugün Ampute milli futbol takımı oyuncularımıza anahtar ve tapularını teslim ediyoruz. O zaman da söylemiştim; Çekmeköy Park, bugüne kadar geliştirdiğimiz en iyi kat planlarına sahip projemiz. Futbolcularımız sağlıkla ve mutlulukla otursunlar. Futbolcularımızı bir kez daha kutluyor, bunda sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum.”

“Kimi trip, kimi tweet atar, Ağaoğlu sözünü tuttu”

Törende konuşma yapan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise, “Avrupa Şampiyonu olduğumuz akşam, Ali Ağaoğlu beni telefonla aradı, tebrik etti ve tüm takıma ev hediye edeceğini söyledi. Hepimiz için büyük bir sürpriz oldu, şampiyonluk hediyemiz tüm oyuncularımızı çok mutlu etti” dedi.

Takımda kendisinin dışında hiçbir oyuncunun evi olmadığını, bu hediyenin milli futbolcular için çok büyük bir anlam taşıdığını belirten Çakmak, “Avrupa Şampiyonu olduktan sonra Ali Ağaoğlu ile bir araya geldik ve o buluşmada ‘Sırada Dünya Kupası var’ dedik. Biz sözümüzü tuttuk ve Cumhuriyetimizin 100 yılı yaklaşırken Dünya Kupası’nı ülkemize getirdik. Türkiye’de insanlar ekseriyetle ya tweet atar ya da trip atar. Ama biz takım olarak sözümüzü tuttuk Dünya Kupası’nı kazandık, Ali Ağaoğlu da sözünü tuttu, bugün evlerimizi teslim ediyor” dedi. Konuşmaların ardından tüm futbolculara tapuları teslim edildi, kaptan Osman Çakmak da Ali Ağaoğlu’na adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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