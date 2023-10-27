Metroda, Cumhuriyet bayramı için asılan bayraklara saldırdı!

Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs, polis memuru tarafından yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
Metroda, Cumhuriyet bayramı için asılan bayraklara saldırdı!

Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs, polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. (38) tarafından yırtılmak istendi. O sırada orada bulunan polis memuru E.G. (24) şahsı uyardı. Ancak buna rağmen şüpheli eylemine devam etti. Bunun üzerine polis memuru, şahsı yakalamaya çalıştı.

Metroda, Cumhuriyet bayramı için asılan bayraklara saldırdı!

Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında E.G. isimli polis memuru ve Ü.B.(36) isimli özel güvenlik çalışanı yaralandı. Şüphelinin yaralama, yağma, narkotik madde gibi farklı suçlardan 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'

Cumhuriyet'in ilanından önce doğmuştu! Yangında hayatını kaybetti!Cumhuriyet'in ilanından önce doğmuştu! Yangında hayatını kaybetti!

Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktırFatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır

Konya'da bir şahıs, ayrılmak istediği nişanlısının yüzüne kezzap attı!Konya'da bir şahıs, ayrılmak istediği nişanlısının yüzüne kezzap attı!

Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildiEdirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi

DSÖ'den Gazze açıklaması: İnsanı ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştıDSÖ'den Gazze açıklaması: İnsanı ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı

Konya'da feci kazada, 3 araç birbirine girdi!Konya'da feci kazada, 3 araç birbirine girdi!

Esenyurt’ta emlakçıya kızan bir kişi dehşet saçtı! O anlar kameradaEsenyurt’ta emlakçıya kızan bir kişi dehşet saçtı! O anlar kamerada

Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!

Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?

Bakanlıktan yeni altın hamlesi! Vatandaşı sevindiren haber! Kıymetli Maden Takip Sistemi geliyorBakanlıktan yeni altın hamlesi! Vatandaşı sevindiren haber! Kıymetli Maden Takip Sistemi geliyor

Malezya 20 yıllık sistemi bıraktı Türk füzelerini kullanma kararı aldıMalezya 20 yıllık sistemi bıraktı Türk füzelerini kullanma kararı aldı

Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!

Otomotiv devi Renault yeni model SUV Kardian'ı tanıtarak müşterilerine sunduOtomotiv devi Renault yeni model SUV Kardian'ı tanıtarak müşterilerine sundu

Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdıDokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı

İnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettilerİnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettiler

Gazze'de son durum: can kaybı 7 bin 28’e yükseldiGazze'de son durum: can kaybı 7 bin 28’e yükseldi

Müge Anlı gazetecilik başarısını ortaya koydu gerçekleri itiraf ettirdi! Cani babanın canlı yayında sözleri "pes" dedirttiMüge Anlı gazetecilik başarısını ortaya koydu gerçekleri itiraf ettirdi! Cani babanın canlı yayında sözleri "pes" dedirtti

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: “Ana muhalefetin önce kendisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir”CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: “Ana muhalefetin önce kendisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir”

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldıİstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldı

Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandıAli Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılarKur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

İlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylarİlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylar

Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatlarıMerkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Son Haberler
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Mersin'de karnına demir parmaklık saplanan genç, demir parmaklıklarla hastaneye kaldırıldı!
Mersin'de karnına demir parmaklık saplanan genç, demir parmaklıklarla hastaneye kaldırıldı!
Mersin'de feci olay! Balkondan evine girmeye çalışan gencin karnına demir parmaklık saplandı!
Mersin'de feci olay! Balkondan evine girmeye çalışan gencin karnına demir parmaklık saplandı!
Çok Okunanlar
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Otobüs bekleyenleri hedef aldılar! Kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle durağa ateş açtı!
Otobüs bekleyenleri hedef aldılar! Kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle durağa ateş açtı!
Gözü dönen ev sahibi yaşlı kiracısının parmağını ısırarak kırdı!
Gözü dönen ev sahibi yaşlı kiracısının parmağını ısırarak kırdı!
Ağaoğlu sözünü tuttu! Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına evlerini teslim etti
Ağaoğlu sözünü tuttu! Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına evlerini teslim etti
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor