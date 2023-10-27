Konya'da bir şahıs, ayrılmak istediği nişanlısının yüzüne kezzap attı!

Konya’nın Çumra ilçesinde, eski nişanlısının üzerine yanıcı kimyasal madde atan sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Haziran 2022 Pazar günü Çumra ilçesinde Bakkalbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ten (26) anlaşamayınca olaydan 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eski nişanlısının üzerine kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan şüpheli Sabit Türk ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianame kabul edildi

Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i ağır yaralayan tutuklu sanık Sabit Türk hakkında ‘kadına karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğu ifade edildi.

Sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın son duruşmasına tutuklu Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Sabit Türk'ün katılan Merve Küçüktekin'e yönelik eylemi nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylem sabit görüldüğünden, failin amaç ve nedeni ön planda bulundurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sabit Türk'ün eylemini elinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı ve teşebbüste kaldığı anlaşıldığından 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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