Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi

Edirne’de askeri aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerin naaşı törenlerle memleketi Çankırı’ya gönderildi.

YAYINLAMA
Google News
Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi

Edirne’de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan asker Türk bayrağına sarılı naaşı törenle Çankırı’daki baba ocağına gönderildi.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta ki askeri personeller yaralandı.

Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 28 yaşındaki Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyü doğumlu Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu, kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dualarla omuzlara alınan şehit Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu’nun naaşı, gözyaşları içinde Çankırı’nı Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyündeki baba ocağına sevk edildi.

Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi
Öte yandan aynı kazada yaralanan astsubay üst çavuş, 28 yaşındaki Oğuzhan Ö.’nün ve 40 yaşındaki astsubay kademli başçavuş Feridun Ç.’nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi

AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'AHSİAD başkanı İbrahim Çam'dan Cumhuriyetin 100. yıl mesajı: 'Tarih, Türklerin 110’u aşkın Devlet kurduğuna şahit olmuştur'

DSÖ'den Gazze açıklaması: İnsanı ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştıDSÖ'den Gazze açıklaması: İnsanı ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı

Konya'da feci kazada, 3 araç birbirine girdi!Konya'da feci kazada, 3 araç birbirine girdi!

Esenyurt’ta emlakçıya kızan bir kişi dehşet saçtı! O anlar kameradaEsenyurt’ta emlakçıya kızan bir kişi dehşet saçtı! O anlar kamerada

Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!

Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?

Bakanlıktan yeni altın hamlesi! Vatandaşı sevindiren haber! Kıymetli Maden Takip Sistemi geliyorBakanlıktan yeni altın hamlesi! Vatandaşı sevindiren haber! Kıymetli Maden Takip Sistemi geliyor

Malezya 20 yıllık sistemi bıraktı Türk füzelerini kullanma kararı aldıMalezya 20 yıllık sistemi bıraktı Türk füzelerini kullanma kararı aldı

Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!

Otomotiv devi Renault yeni model SUV Kardian'ı tanıtarak müşterilerine sunduOtomotiv devi Renault yeni model SUV Kardian'ı tanıtarak müşterilerine sundu

Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdıDokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı

İnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettilerİnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettiler

Gazze'de son durum: can kaybı 7 bin 28’e yükseldiGazze'de son durum: can kaybı 7 bin 28’e yükseldi

Müge Anlı gazetecilik başarısını ortaya koydu gerçekleri itiraf ettirdi! Cani babanın canlı yayında sözleri "pes" dedirttiMüge Anlı gazetecilik başarısını ortaya koydu gerçekleri itiraf ettirdi! Cani babanın canlı yayında sözleri "pes" dedirtti

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: “Ana muhalefetin önce kendisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir”CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: “Ana muhalefetin önce kendisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir”

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldıİstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldı

Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandıAli Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılarKur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

İlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylarİlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylar

Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatlarıMerkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!

Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranlarıMerkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!
Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!
Tina'nın geri dönmesi umut olmuştu! Korhan Berzeg'i arama çalışmaları yeniden sonlandırıldı!
Tina'nın geri dönmesi umut olmuştu! Korhan Berzeg'i arama çalışmaları yeniden sonlandırıldı!
Elazığ'da freni patlayan midibüs trafiği savaş alanına çevirdi!
Elazığ'da freni patlayan midibüs trafiği savaş alanına çevirdi!
Son Haberler
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Starbucks şubelerinde "yer kapatma" eylemi!
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Starbucks şubelerinde "yer kapatma" eylemi!
Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!
Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!
Çok Okunanlar
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı
Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı
İnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettiler
İnsanlıktan nasibini almamış İki İsrailli katliamın gölgesinde ATV'nin canlı yayın esnasında arabasından inip dans ettiler
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor