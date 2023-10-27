Edirne şehidi törenle baba ocağına gönderildi

Edirne’de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan asker Türk bayrağına sarılı naaşı törenle Çankırı’daki baba ocağına gönderildi.
Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta ki askeri personeller yaralandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 28 yaşındaki Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyü doğumlu Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu, kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dualarla omuzlara alınan şehit Bakım Uzman Çavuş Ramazan Merzifonoğlu’nun naaşı, gözyaşları içinde Çankırı’nı Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyündeki baba ocağına sevk edildi.
Öte yandan aynı kazada yaralanan astsubay üst çavuş, 28 yaşındaki Oğuzhan Ö.’nün ve 40 yaşındaki astsubay kademli başçavuş Feridun Ç.’nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)