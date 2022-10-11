Ahşap İskelet Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap İskelet Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Ahşap İskelet Montaj Elemanı ne iş yapar, Ahşap İskelet Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap İskelet Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap İskelet Montaj Elemanı Tanımı;

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Ahşap İskelet Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap İskelet Montaj Elemanı Maaşları

Ahşap İskelet Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Ahşap İskelet Montaj Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap İskelet Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.16

Meslek Adı :

Ahşap İskelet Montaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş resmini çizen ve ölçülendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, sandalye, kanepe ve koltuk iskeleti montajı yapan, kontrol eden ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap İskelet Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) İş güvenliği önlemlerini almak,

c) Malzemeyi seçmek,

d) Şablon-kalıp-numune hazırlamak,

e) Elde veya makinede rendeleme yapmak

f) Elde veya makinede kesme yapmak

g) Elde veya makinede delik delmek

h) Elde veya makinede yüzey ve kenar şekillendirmek

i) Elde veya makinede birleştirme ve perdah yapmak

j) Presle montaj yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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