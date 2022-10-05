Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü görev tanımı nedir, Ahşap İşleme Makineleri Operatörü ne iş yapar, Ahşap İşleme Makineleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap İşleme Makineleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Tanımı;

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Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Maaşları

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Ahşap İşleme Makineleri Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap İşleme Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.20

Meslek Adı :

Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçalar üzerine istenilen ölçülerde dişi zıvanalar açan bir zincirli freze tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zinciri tezgaha takarak siperliğini indirmek,

b) İşlenecek parçanın kalınlık ölçüsüne ve açılacak zıvananın derinliğine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapmak,

c) İşlenecek parçayı tezgah tablası üzerine zıvana yeri zincirli bıçakların altına gelecek şekilde yerleştirmek,

d) Parça kenarlarının bozulmasını önleyen tahta parçasını ayarladığı dikey ağırlıklı emniyet tedbirinin ucundaki halkadan geçirerek sıkıştırmak,

e) Şaltere basarak bıçaklı zinciri döndürmek,

f) İlgili kol yardımıyla hareket halindeki zincirli bıçakları parça üzerine indirerek parçaya dişi zıvana açmak,

g) İşin bitiminde tezgahın çalışmasını durdurmak,

h) Parçayı tezgahtan alıp ve açılan dişi zıvananın ölçülerini kontrol ederek tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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