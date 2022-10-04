Ahşap Kakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Kakmacı görev tanımı nedir, Ahşap Kakmacı ne iş yapar, Ahşap Kakmacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Kakmacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Kakmacı Tanımı;

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Ahşap Kakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Kakmacı Maaşları

Ahşap Kakmacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Kakmacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Kakmacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.10

Meslek Adı :

Ahşap Kakmacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya üzerine dekoratif şekiller işlemek üzere ağacı hazırlayan ve yüzüne kakma işi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Kakmacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç üzerine kakılacak desenin evvelce hazırlanan ana hatlarını çizerek şekilleri bir şerit testere veya bıçakla kesmek,

b) İçerisine kakma oturtulacak yuvaları açarak kakma işçiliği için kullanılacak malzemeyi tutkal veya diğer yapıştırıcı maddelerle yuvalara yerleştirerek bunlar kuruyunca yüzlerini düzeltmek,

c) Ağaçtan gayri malzeme kullanmak, d) Mobilyadan gayri eşya üzerinde çalışmak,

e) Takımları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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