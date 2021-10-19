Ahşap Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Kalıpçı Maaşları ve İş İlanları

Ahşap Kalıpçı görev tanımı nedir, Ahşap Kalıpçı ne iş yapar, Ahşap Kalıpçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Kalıpçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Kalıpçı Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Ahşap Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Kalıpçı Maaşları

Ahşap Kalıpçı maaşı ortalama aylık 4.350 - TL’dir. En düşük Ahşap Kalıpçı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.450- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Kalıpçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Kalıpçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap Kalıpçı Ne İş Yapar?

Ahşap Kalıpçı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak ,

b) Planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapmak ,

c) Kalıp kurma öncesi, aksları belirlemek, kazıkları, dikmeleri, temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlamak,

d) Ahşap temel, kolon, perde duvar, kiriş, döşeme, merdiven kalıbı yapmak,

e) Beton dökümü öncesi kalıp kontrolü yapmak,

f) Beton döküm sürecinde kalıbı kontrol etmek,

g) Yapılan kalıpları sökmek,

h) Kalıbı bir sonraki işe hazırlamak,

i) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Kalıpçı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Ahşap Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Kalıpçı mesleğinin meslek kodu 7114.20 olarak belirlenmiştir



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