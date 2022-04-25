Ahşap Tekne İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Tekne İmalat Ustası görev tanımı nedir, Ahşap Tekne İmalat Ustası ne iş yapar, Ahşap Tekne İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Tekne İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Tekne İmalat Ustası Tanımı;

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Ahşap Tekne İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Tekne İmalat Ustası Maaşları

Ahşap Tekne İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Tekne İmalat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Tekne İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.32

Meslek Adı :

Ahşap Tekne İmalat Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği, çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kürekli, motorlu ve yelkenli teknelerin projelerine uygun şekilde bilgisayar teknolojilerini de kullanarak yapısal detaylarını çizen, endaze resimlerinden elemanların şablon ve kalıplarını hazırlayan ve üretimini yapan, ahşap tekne üretim süreci içerisinde makine ve aletlerin bakım, ayar ve basit onarım faaliyetlerinden, birlikte çalıştığı kişilerin iş koordinasyonunu ve iş emniyetini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Tekne İmalat Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Ahşap tekne imalatı için hazırlık yapmak

d) Yapısal detayları çizmek

e) Şablon çizimlerini yapmak

f) Ahşap tekne imalatında kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

g) Şablon ve kalıp hazırlamak

h) Tekne iskelet elemanlarını üretmek

i) Ana, kontra, iç omurgaları ve baş ve kıç bodoslamaları yapmak

j) Omurga ve bodoslamaların montajını yapmak

k) Eğmeçli posta yapmak

l) Köşeli çeneli posta, kemere, döşek, direk yapmak

m) Omurga, posta, kemere ve döşek gibi lamine tekne iskelet elemanlarını üretmek

n) Tekne iskeleti yapmak

o) İnşa iskelesini oluşturmak

p) Omurgayı yerleştirmek

q) Postaların montajını yapmak

r) Sintine ve şiyer kuşağı istralyalarının /stringerlerinin montajını yapmak

s) İç omurga yapmak

t) Kontra ve salma omurganın montajını yapmak u) Kemerelerin montajını yapmak

v) Kamara bölümlemesi yapmak

w) Tıraşlama yapmak

x) Tek katlı dış kaplama /borda , karina, lamine dış kaplama, lamine küpeşte, güverte kaplaması, kontrplak kaplaması, yüzey kaplaması yapmak

y) Güverte üst yapısı yapmak

z) Üst yapı karkası /iskeleti yapmak

aa) Üst yapı yüzey kaplaması yapmak bb) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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