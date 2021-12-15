Ahşap Tornacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Tornacısı Maaşları ve İş İlanları

Ahşap Tornacısı görev tanımı nedir, Ahşap Tornacısı ne iş yapar, Ahşap Tornacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Tornacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Tornacısı Tanımı;

Ahşap malzemeye torna tezgahında dairesel veya silindirik şekil verme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ahşap Tornacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Tornacısı Maaşları

Ahşap Tornacısı maaşı ortalama aylık 6.200 - TL’dir. En düşük Ahşap Tornacısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Tornacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Tornacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap Tornacısı Ne İş Yapar?

Ahşap Tornacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ağaç malzemeyi temin etmek ve kalitesini kontrol etmek,

b) Ağacı numune ölçülerine göre kesmek, delik işlemlerini yapmak ve tornalanacak yerlerini işaretlemek,

c) Dişli puntayı ve orta yatağı tornaya bağlamak,

d) Aynayı fener miline ve mandreni puntaya bağlamak,

e) Punta mesafesini, torna devrini, siperi ve ölçü aletlerini ayarlamak,

f) Parçanın merkezini işaretlemek, iki punta arasına bağlamak ve kabasını almak,

g) Kalıp ve pergelle parçayı işaretlemek ve parçaya şekil vermek,

h) Aynada işlenen parçayı delmek, zımparalamak ve sökmek,

i) Parçaların montajını yapmak ve cilalamak veya boyamak,

j) Tezgah yağlarını ve tesisatını kontrol etmek,

k) Rulmanları ve motor kayışını değiştirmek,

l) Bıçaklara ağız açmak ve bilemek,

m) Ölçü aletlerinin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Tornacısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Ahşap Tornacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Tornacısı mesleğinin meslek kodu 7523.22 olarak belirlenmiştir

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