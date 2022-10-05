Ahşap Yakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Yakmacı görev tanımı nedir, Ahşap Yakmacı ne iş yapar, Ahşap Yakmacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Yakmacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Yakmacı Tanımı;

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Ahşap Yakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Yakmacı Maaşları

Ahşap Yakmacı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Ahşap Yakmacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Yakmacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.42

Meslek Adı :

Ahşap Yakmacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Yakmacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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