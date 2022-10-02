Akordeon İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Akordeon İmal İşçisi görev tanımı nedir, Akordeon İmal İşçisi ne iş yapar, Akordeon İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akordeon İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akordeon İmal İşçisi Tanımı;

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Akordeon İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Akordeon İmal İşçisi Maaşları

Akordeon İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Akordeon İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akordeon İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.01

Meslek Adı :

Akordeon İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletler kullanarak ağaç, kâğıt, plastik, suni deri, metal ve diğer malzemeden akordeon yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akordeon imal işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kontrplaktan kutu aksamını yapmak, ekleri tutkallamak ve sıkmak, her iki ucuna da Perdeler için delikler delmek,

b) Plastikten veya üzerine suni deri kaplanmış kâğıttan körük yapmak,

c) Tutma yataklarına kamışları yerleştirmek ve sesini diyapozonla kontrol etmek,

d) Kutunun diplerine ve perdeler üzerine plastik şeritler yapıştırmak ve körüğü her iki kutuya tutkallamak,

e) Bir bıçakla malzemeyi temizlemek ve düzeltmek,

f) Lake veya diğer dekoratif ve koruyucu maddeler tatbik ederek akordeonu tamamlamak,

g) Akordeonu tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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