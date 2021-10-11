Akrilik İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Akrilik İplik Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Akrilik İplik Üretim İşçisi ne iş yapar, Akrilik İplik Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akrilik İplik Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akrilik İplik Üretim İşçisi Tanımı;

Makine parçası gibi benzer mekanik araç ve aksam üreten fabrika ve atölyelerde çalışan, üretimi takip eden, yönlendiren, kontrol eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Akrilik İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Akrilik İplik Üretim İşçisi Maaşları

Akrilik İplik Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 3.270- TL’dir. En düşük Akrilik İplik Üretim İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.100- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akrilik İplik Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Akrilik İplik Üretim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Akrilik İplik Üretim İşçisi Ne İş Yapar?

Akrilik İplik Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Mesleki alanda kilit isim olarak bilinen punch operatörünün görev tanımı şunları kapsamaktadır;

Üretilecek olan makinelerin ya da parçaların kodlarını CNC makinelerine girmek ve seri üretimi sağlamak,

Teknik bilgi gerektiren işlerde öncü olmak,

CNC istasyonunun bakımını ve kontrollerini yapmak,

Teknik resim okumak ve talimatları yerine getirmekte başarılı çalışmalar yürütmek,

Çeşitli kontrol sistemleri ve çizim programları ile çalışmak,

CNC makinelerinin montaj ve demontajını yapabilmek,

İş resmi olarak hazırlanan çizimleri CNC torna ve freze tezgâhlarının tanıyabileceği formata çevirmek,

ISO dilini kullanarak programlama yapabilmek,

İşçi sağlığı ve alandaki güvenlik kurallarına uygun olarak çalışmak,

Kendisine verilen çeşitli görevleri yerine getirmek

Akrilik İplik Üretim İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Akrilik İplik Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Akrilik İplik Üretim İşçisi mesleğinin meslek kodu 8151.39 olarak belirlenmiştir



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