Aktör (Oyuncu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Aktör (Oyuncu) görev tanımı nedir, Aktör (Oyuncu) ne iş yapar, Aktör (Oyuncu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aktör (Oyuncu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aktör (Oyuncu) Tanımı;

Rejisör tarafından kendisine verilen rolü sahnede oynayan kişidir.

Aktör (Oyuncu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Aktör (Oyuncu) Maaşları

Aktör (Oyuncu) maaşı ortalama aylık 5.850- TL’dir. En düşük Aktör (Oyuncu) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aktör (Oyuncu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Aktör (Oyuncu) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Aktör (Oyuncu) Ne İş Yapar?

Aktör (Oyuncu); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oynadığı karaktere adapte olmak,

b) Çizgileri, sufleleri ve prova parçalarını, konuşma ve tavırları yorumlamak,

c) Rolü oyun kitabından ezberleyip yönetmen nezaretinde oyunun provasını yapmak,

d) Doğal olması için ilgili çevreyi gezip incelemek,

e) Şarkı söyleyip dans edebilir ve tiyatro, sinema, televizyon ve radyo gibi yayın araçlarındaki rollerde ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aktör (Oyuncu) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Aktörler

Aktör (Oyuncu) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aktör (Oyuncu) mesleğinin meslek kodu 2655.01 olarak belirlenmiştir



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