Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Tanımı;

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Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Maaşları

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.26

Meslek Adı :

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomatik devre kesici, sigorta, röle, yük ayırıcıları, kaçak akım koruma şalteri, akım trafosu, kontaktör, ölçü aletleri vb. gibi ürünlerin montaj ve testini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik devre kesici, sigorta, röle, yük ayırıcıları, kaçak akım koruma şalteri, akım trafosu, kontaktör, ölçü aletleri vb. gibi ürünlerin montajını yapmak,

b) Sigorta, otomatik devre kesici, röle, yük ayırıcıları gibi montajı yapılan ürünlerin mekanik direnç, izolasyon, termik , manyetik ve standartlara uygun olarak fonksiyonel testlerini yapmak,

c) Bara montajını yapmak,

d) Montajı ve testi tamamlanan ürünlerin etiketleme , kodlama ve ambalajlamalarını yapmak,

e) Kullanılan makine ve ekipmanlarının günlük, haftalık, aylık bakımlarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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