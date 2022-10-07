Alçı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alçı İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Alçı İmalat İşçisi ne iş yapar, Alçı İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı İmalat İşçisi Tanımı;

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Alçı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçı İmalat İşçisi Maaşları

Alçı İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Alçı İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.15

Meslek Adı :

Alçı İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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