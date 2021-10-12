Alçı Levha Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Alçı Levha Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Alçı Levha Uygulayıcısı ne iş yapar, Alçı Levha Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Levha Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Levha Uygulayıcısı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ili?kin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, alçı levha ile asma tavan, bölme duvar, duvar giydirme ve bu imalatlarda gerekli alçı i?lemlerini yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Alçı Levha Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alçı Levha Uygulayıcısı Maaşları

Alçı Levha Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 3.250- TL’dir. En düşük Alçı Levha Uygulayıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Levha Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Alçı Levha Uygulayıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Alçı Levha Uygulayıcısı Ne İş Yapar?

Alçı Levha Uygulayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek

e) Yüzey kontrolü yapmak ve gerekli önlemleri almak

f) Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirmek

g) Kot Almak

h) Alçı levha ile asma tavan yapmak

i) Galvaniz kaplı profillerle asma tavan taşıyıcı sistemini yapmak

j) Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlamak

k) Alçı levhayı galvaniz kaplı profillere vidalamak

l) Galvaniz kaplı profillerle bölme duvar taşıyıcı sistemini yapmak

m) Alçı levhayı galvaniz kaplı profillere ilk yüzünden vidalamak

n) Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirmek

o) Alçı levhayı diğer yüzden galvaniz kaplı profillere vidalamak

p) Köşe profili yerleştirmek

q) Alçı levha ile galvaniz kaplı profiller kullanarak giydirme duvar yapmak

r) Galvaniz kaplı profillerle giydirme duvar taşıyıcı sistemini yapmak

s) Giydirme duvarda yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlamak

t) Alçı levhayı galvaniz kaplı profillere vidalamak

u) Alçı levhayı galvaniz kaplı profillerine vidalamak

v) Yüzey hazırlığı yapmak

w) Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlamak

x) Uygulama sonrası yüzey işlemlerini yapmak

y) Derz dolgusu yapmak

z) Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapmak

aa) İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütmek

bb) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alçı Levha Uygulayıcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar



Alçı Levha Uygulayıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alçı Levha Uygulayıcısı mesleğinin meslek kodu 7123.08 olarak belirlenmiştir



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