Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı görev tanımı nedir, Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı ne iş yapar, Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Tanımı;

__

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Maaşları

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.27

Meslek Adı :

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alçı model tekniği modeli ile şekillendirip, modelin üretim kalıbı ve teksir kalıbını alma ve rötuşlama teknik bilgisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Döner Tablacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pim çeşitlerini yapmak,

b) Modüler pano modelini yapmak,

c) Modüler panonun kalıbını almak,

d) Kalemlik çekirdek modeli yapmak,

e) Kalemlik modelinin kalıbını almak,

f) Çekirdekli modeli şekillendirmek,

g) Çekirdekli modelin çok parçalı kalıbını almak,

h) Modüler pano kalıbının teksir kalıbını almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?