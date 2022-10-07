Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü ne iş yapar, Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Tanımı;

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Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü Maaşları

Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.38

Meslek Adı :

Mermer İşlemeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel üretimde; moloz ve blok halindeki mermer vb. taşları dairesel ve lamalı testerelerle, her türlü ebatlarda keserek yarı mamul madde haline getirme ve bunları parlatma ve ebatlama işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer İşlemeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak

b) Görünüş çıkarmak c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

e) Temel el işlemlerini yapmak

f) Delme ve vidalama yapmak

g) Temel tornalama yapmak

h) Temel tornalama yapmak

i) Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

j) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

k) Temel taşlama yapmak

l) Temel modelleme yapmak

m) Bilgisayarda Temel Geometrik Çizimler Yapmak

n) Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama komutlarını kullanmak

o) Bilgisayarda Yeterli Görünüş Çizmek ve Kütüphane oluşturmak

p) Malzeme- ekipman ihtiyacı ve ocak planlaması yapmak

q) Ocak ağzı dekupajı açmak

r) Elmas tel delikleri açmak

s) Elmas tel kesme ve zincirli kesici ile blok kesimi yapmak

t) Mermer bloğu ana kütleden ayırmak

u) İmalatı yapılacak ürünün montaj yerinden ölçü almak

v) Parlatma (perdah) makinesini kullanmak

w) Yan kesme ve baş kesme makinesinde kesme yapma

x) Torna tezgahında mermer şekillendirmek

y) Mermeri çeşitli yapıştırıcılarla birleştirmek

z) Oyma ve kabartma yapmak

aa) Mekanik ve harçlı mermer kaplama işlemi yapmak

bb) Mozaik-Eskitme İşi İçin Fon Taşı Kesmek

cc) Mozaik Taşlarını Eskitmek

dd) Mozaik Montajı Yapmak

ee) Sanatsal Mozaik Montajı ve Kaplaması Yapmak

ff) Testere Çatlaklık ve Balans Kontrolü Yapmak

gg) İş programı yapmak

hh) Dairesel testere ile plaka kesmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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